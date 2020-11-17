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Удар вірменської артилерії по мінометній позиції азербайджанських військовослужбовців до перемир'я. ВIДЕО

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У мережі з'явився відеозапис артудару вірменських військових по мінометній позиції бійців армії Азербайджану, який було здійснено до встановлення перемир'я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, найімовірніше, запис було зроблено ще до встановлення перемир'я і введення російських військ у Нагірний Карабах.

Запис було зроблено випадково одним з азербайджанських мінометників. Видно, що бійці відпочивали неподалік своєї позиції і щось обговорювали. У цей момент на позицію полетіли снаряди.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Это еще неизвестно кот стрелял, армяне или "миротворцы" из рашки. Вообще странно ведут себя армяне, Путлер их слил а виноват Пашинян. Как это напоминает высказывания отдельных уродов в Украине. Четыре украинских президента армию сокращали, вооружение продавали, а виноват у них только Порошенко - "Крым не защитил"
  • Старый зольдат
    Мир по армянско-СРУски.
    Байрактарам - доброй охоты.
  • константен
    И руководили 25-ть лет Арменией карабахские кланы....все просрали, но виноват Пашинян, что не успел за 2-а года разрулить. Теперь бьют морды своим же депутатам. В военкоматы очередей не было.
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