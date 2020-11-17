Удар вірменської артилерії по мінометній позиції азербайджанських військовослужбовців до перемир'я. ВIДЕО
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У мережі з'явився відеозапис артудару вірменських військових по мінометній позиції бійців армії Азербайджану, який було здійснено до встановлення перемир'я.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, найімовірніше, запис було зроблено ще до встановлення перемир'я і введення російських військ у Нагірний Карабах.
Запис було зроблено випадково одним з азербайджанських мінометників. Видно, що бійці відпочивали неподалік своєї позиції і щось обговорювали. У цей момент на позицію полетіли снаряди.