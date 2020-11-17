"Знищуйте вірус, а не підприємців": під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 17 листопада, під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту підприємців.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під будівлею Верховної Ради в центрі Києва триває акція протесту малих підприємців "Право на працю!". Мітингувальники вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також прийняти законопроєкти №3853-1 (2), 3993 щодо скасування фіскалізації. Організатор акції - SaveФОП.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ