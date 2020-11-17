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"Знищуйте вірус, а не підприємців": під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 17 листопада, під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту підприємців.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під будівлею Верховної Ради в центрі Києва триває акція протесту малих підприємців "Право на працю!". Мітингувальники вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також прийняти законопроєкти №3853-1 (2), 3993 щодо скасування фіскалізації. Організатор акції - SaveФОП.

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Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 01
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 02
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 03
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 04
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 05
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 06
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 07
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 08
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 09
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 10
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 11
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 12
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 13
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 14
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 15
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 16
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 17
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 18
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 19
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 20
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 21
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 22
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 23
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 24
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 25
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 26
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 27
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 28
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 29
Знищуйте вірус, а не підприємців: під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів 30

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Це інвестиційні няні.
  • vigo
    И ни одного плаката "Вова, мы ж за тебя голосовали" или "Вова, уходи!"
    Наверное, потому, что считают, Вова ни при чем!
    Это Порох отвечал за каждую ямку на дороге и каждое повышение цены на базаре.
    А Вова хороший, он просто дураков нанял!
    Или дураки - его?
    Это вы, господа, сами отдали страну клоунам за стеклянные бусы.
    К их совести взывать поздно, верните их в цирк. Или идите по домам.
  • Frol Fedoroff
    Дурачки? Да нет, они просто пример берут. Узнаешь с кого?
    "Знищуйте вірус, а не підприємців": під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів - Цензор.НЕТ 9425
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