З 1 листопада капітаційна ставка для сімейних лікарів збільшилася із 600 до 651,6 грн, - заступник голови МОЗ Садов'як. ВIДЕО

Набула чинності постанова Кабміну, якою із 600 грн до 651,6 грн підвищується капітаційна ставка для лікарів первинної ланки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.

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"Набула чинності постанова, яка надає можливість з 1 листопада збільшити капітаційну ставку для первинки із 600 до 651,6 грн", - сказала вона на пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"Цією ж постановою врегульовано, що якщо у пацієнта немає декларації, але він з підозрою на COVID-19, він може звернутися в будь-яку амбулаторію і через реєстратуру підібрати лікаря, який буде його супроводжувати. Мобільна бригада за направленням цього сімейного лікаря приїде для відбору зразків, незалежно від наявності у вас декларації", - додала вона.

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