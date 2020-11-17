Кабмін виділив кошти на розгортання мобільних госпіталів у Києві, Одесі та Краматорську, - Степанов. ВIДЕО

На позачерговому засіданні уряду було ухвалено рішення про виділення коштів на розгортання мобільних госпіталів для пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Також назвали три локації, де розташовуватимуться госпіталі.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 17 листопада, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, рішення про розгортання мобільних шпиталів було ухвалено через збільшення кількості хворих на COVD-19, яка ще зростатиме.

"Продовжує збільшуватися кількість людей, які перебувають у лікарнях. У зв'язку з цим ми шукаємо різні варіанти, щоб збільшити кількість ліжок, щоб усім пацієнтам була надана допомога. Вчора на позачерговому засіданні уряду було ухвалено постанову щодо виділення коштів на облаштування мобільних шпиталів. Всього було виділено 118 млн гривень", - розповів Степанов.

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Глава МОЗ зазначив, що для облаштування шпиталів вибрали три локації - Київ, Одесу і Краматорськ.