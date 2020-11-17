Перші партії вакцини проти коронавірусу Україна отримає в другому кварталі 2021 року, - Шмигаль. ВIДЕО
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Глава уряду Денис Шмигаль розповів, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року. Тривають переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час засідання парламенту заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року. Крім того, уряд і МОЗ постійно ведуть переговори зі світовими компаніями щодо закупівлі додаткових партій ефективної та перевіреної вакцини", - зазначив глава уряду.