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Перші партії вакцини проти коронавірусу Україна отримає в другому кварталі 2021 року, - Шмигаль. ВIДЕО

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Глава уряду Денис Шмигаль розповів, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року. Тривають переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час засідання парламенту заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року. Крім того, уряд і МОЗ постійно ведуть переговори зі світовими компаніями щодо закупівлі додаткових партій ефективної та перевіреної вакцини", - зазначив глава уряду.

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Топ коментарі

  • Oljik
    Іншими словами - пік громадяни мають пережити самотужки і за власний рахунок. Першими партіями вакцини проколються небожителі і їх родини за рахунок держави, потім за свої кошти можне провакцинуватись кожний, хто залишився живим і в кого залишились гроші.
  • Шрек Баблокат
    а до больниц вакцины дойдут в 4 квартале 2021 года..
    а вакцинация начнется в первом квартале 2022 года..
    вопрос: сколько человек доживет до первого квартала 2022 года?!
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    надеюсь, Зебилы, которые голосовали за Зеленый идиотизм, будут дохнуть в первую очередь..
  • Andriy Kalnyshevsky
    того імунітету 2 місяці. Якщо взагалі він є.
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