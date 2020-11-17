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Відмовили в госпіталізації: 53-річна жінка померла під лікарнею в Боярці. ВIДЕО

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Біля відділення Боярської лікарні від серцевого нападу померла 53-річна Світлана Гончар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті hromadske.

Рідні привезли хвору Світлану Гончар у вкрай важкому стані, проте медики відмовили їй у госпіталізації. Декількома днями раніше до неї відмовилася приїжджати швидка допомога.

За словами родичів, тоді у жінки хвороба тільки розвивалася, проте симптоми інсульту були.

"Якби її навіть у неділю взяли лікарі, навіть в реанімацію, навіть на підлогу, моя мама була б жива", - каже донька загиблої.

Боярську лікарню перепрофілювали на госпіталізацію інфікованих COVID-19, проте повинні були надати допомогу жінці в критичному стані, зазначають журналісти.

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Топ коментарі

  • Eugeniusz 1
    Вот вам и врачи..., а еще эти гниды в белых халатах говорят что у них зарплаты маленькие...
  • Vladimir T fd7dc273
    Спорим "врачам" ничего не будет. Они же у нас "герои", вон в каких нечеловеческих условиях с ковидом борются. Таких историй десятки (если не сотни). Сколько таких отверженных больных умерли дома? Кого интересует эта статистика ...
  • Eugeniusz 1
    Он еще с учителями не рассчитался!
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