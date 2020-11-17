Відмовили в госпіталізації: 53-річна жінка померла під лікарнею в Боярці. ВIДЕО
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Біля відділення Боярської лікарні від серцевого нападу померла 53-річна Світлана Гончар.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті hromadske.
Рідні привезли хвору Світлану Гончар у вкрай важкому стані, проте медики відмовили їй у госпіталізації. Декількома днями раніше до неї відмовилася приїжджати швидка допомога.
За словами родичів, тоді у жінки хвороба тільки розвивалася, проте симптоми інсульту були.
"Якби її навіть у неділю взяли лікарі, навіть в реанімацію, навіть на підлогу, моя мама була б жива", - каже донька загиблої.
Боярську лікарню перепрофілювали на госпіталізацію інфікованих COVID-19, проте повинні були надати допомогу жінці в критичному стані, зазначають журналісти.