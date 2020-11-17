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"Максимально встановити контакт і говорити з повагою", - у МВС розповіли про курс підготовки патрульних для порятунку потенційних самогубців. ВIДЕО
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Патрульні поліцейські проходять спеціальний курс, у якому відпрацьовують свої дії в разі коли треба врятувати людину, що вирішила вчинити самогубство.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповідається в новому випуску програми "Поліцейська хвиля".
Теоретичні знання майбутні патрульні отримують на заняттях зі стресостійкості та ефективної комунікації. Під час цих занять аналізуються відеозаписи патрульних, які вже врятували людей від самогубства.