Для людини небезпечні три коронавіруси, COVID-19 - один із найнебезпечніших, - Голубовська. ВIДЕО
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Лікарка-інфекціоністка, членкиня оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська заявила, що в природі циркулюють чотири коронавіруси, здатні впливати на здоров'я людини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Голубовська заявила в відео, опублікованому Telegram-каналом "Коронавірус.Інфо".
"Зараз сезон коронавірусів, а ми знаємо сім коронавірусів, які викликають захворювання у людини. Чотири з них постійно циркулюють у природі і ми все життя заражалися цими коронавірусами. Вони завжди викликали легкий респіраторний синдром", - розповіла лікар.
За її словами, CОVID-19 - "один з трьох небезпечних, які викликають запалення легень".
"Зимовий період часу - це їхній сезон, і це пов'язано як з властивостями збудників, так і з особливістю їх передачі. Збільшується вологість, більш інтенсивно йде передача інфекції".