Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами. ВIДЕО

"Влаштувати хаос у політиці, а потім - і в медицині", - здається, саме таким гаслом керується нинішній уряд, коли хоче відправити людей з вулиці працювати в "ковідні" лікарні.

У свіжому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає на молекули брехню і маніпуляції прем'єра Дениса Шмигаля і скандальної заступниці глави МОЗ Ірини Микичак.

За що МОЗ так не любить українців загалом і підприємців зокрема? Якою логікою керується уряд і його очільник Шмигаль? Та чи варто її шукати в діях Кабміну взагалі?

А ви пішли би працювати в лікарню, втративши постійне місце роботи? І чи хотіли би потрапити до спеціаліста, який послухав скандальну Ірину Микичак?

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Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я запропонувало малим підприємцями йти працювати в лікарні.

За словами заступниці голови МОЗ, лікарні і центри медичної допомоги потребують "сильних і здорових робочих рук": економістів, бухгалтерів, санітарів, техніків, працівників пралень і кухні, електриків, водіів, сторожів, вахтерів, різноробочих.