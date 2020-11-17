Поліція на Дніпропетровщині затримала "бізнесмена", який знімав порнографію з дітьми. ВIДЕО
Про це повідомляється на сайті Нацполіції України, передає Цензор.НЕТ.
Правоохоронці викрили чоловіка, який разом зі спільниками, здійснював кримінальні злочини, пов'язані з сексуальним насильством щодо дітей. Він брав участь у створенні порнографічних матеріалів за участю неповнолітніх, які потім продавали в інтернеті. Від злочинних дій постраждали п'ятеро неповнолітніх віком від 10 до 14 років. За попередніми підрахунками, "бізнесмени" виготовили понад тисячу фото і відеофайлів порнографічного характеру.
Чотирьох спільників фігуранта співробітники поліції затримали раніше цього року.
За місцем проживання зловмисника проведено обшук та вилучено речові докази.
Зараз фігуранту оголошено про підозру за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
"Загалом від початку цього року затримано дванадцятьох осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні злочинів, пов'язаних із сексуальною експлуатацією дітей. До суду вже направлено обвинувальні акти щодо восьми з них. Досудові слідства у справах інших підозрюваних тривають", - зазначив начальник Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак.