Клуб завгоспа Нацполіції Наумова працює під час "карантину вихідного дня", - ЗМІ. ВIДЕО

Елітний комплекс відпочинку NAVY під Києвом, який належить синові начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова, працював під час дії "карантину вихідного дня" 14 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bihus.info.

Журналісти з'ясували, що увечері в суботу парковка перед закладом була заповнена і працював охоронець. Серед припаркованих машин був і білий Chrysler Наумова.

За годину медійники нарахували двадцять відвідувачів, які заходили компаніями в заклад, а потім викликали поліцію, щоб перевірити, чи закриють клуб. Патруль прибув через 15 хвилин.

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Після того, як поліція зайшла в заклад, на парковці вимкнули світло. До авто журналістів підійшла група молодиків, які зажадали покинути територію, тому що "шлагбаум закриється".

Через деякий час правоохоронці вийшли із закладу. Вони розповіли журналістам, що їх на територію не пустили, а адміністрація запевнила, що заклад працює навинос. Після цього патрульні поїхали.

Нагадаємо, в серпні журналісти Bihus.Info з'ясували, що син начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова став власником фірми, яка 29 липня 2020 відкрила комплекс відпочинку NAVY під Києвом.

Напомним, в августе журналисты Bihus.Info выяснили, что сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова стал владельцем фирмы, которая 29 июля 2020 открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом.