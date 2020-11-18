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"Слуга народу" Драбовський у Раді ділиться з колегою Тарасовим еротичним роликом. ВIДЕО

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Народний депутат "Слуги народу" Анатолій Драбовський під час перерви в Раді надіслав своєму колезі Олегу Тарасову ролик з напівоголеною дівчиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео зняв і передав TK Media журналіст Олексій Липовецький.

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За інформацією ЦВК, Драбовський обраний народним депутатом Ради IX скликання на дострокових парламентських виборах 2019 року у виборчому окрузі №12 у Вінницькій області. Олег Тарасов - народний депутат від "Слуги народу", №74 у виборчому списку партії. Член комітету з питань аграрної та земельної політики.

62-річний Драбовський, що є членом комітету Верховної ради з питань бюджету, до обрання в Раду був ректором Вінницького кооперативного інституту.

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Топ коментарі

  • ьля
    опять проклятые журналюги все вырвали из контекста. два депутата обсуждали вопрос зубожиння украинського нариду при кровавом барыге, в качестве иллюстрации нашли видео, где человеку из народа просто-таки нечего одеть! довели страну! сколько еще работать надо народным избранникам, чтобы переломить ситуацию, пожелаем им удачи!1
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Остаётся непонятным. В Верховной Раде в зелёном гадюшнике анал всё ещё табу или не табу?
    "Слуга народа" Драбовский в Раде делится с коллегой Тарасовым эротическим роликом - Цензор.НЕТ 6829
  • Volodymyr Zaiets
    Стільки порнухи накачав, аж місце на телефоні закінчилося.
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