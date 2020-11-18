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"Красиво змив в унітаз собаку", - учасник білоруських протестів вдарив ОМОНівця і змусив його тікати. ВIДЕО

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У мережі з'явилося відео, на якому один з учасників акцій протесту в Білорусі б'є міліціонера і змушує його тікати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ОМОНівець опинився без підтримки колег у невеликому парку біля міської багатоповерхівки. Один із чоловіків, розбігшись, вдарив міліціонера ногою і звалив його на землю. Його підтримали ще кілька протестантів і міліціонер змушений був втекти, скотившись по схилу пагорба.

"Красиво змив в унітаз собаку", - коментує запис користувач Dmitriy Dmitriev, опублікувавши його на своїй сторінці в соцмережі.

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Топ коментарі

  • Andy Tiger
    с почином вас, сябры, только не отступайте
  • Debor
    лучше бы выложили адреса ментов и омоновцев в сеть... что бы эта мразь за себя и за своих вылупков да жен боялась день и ночь
  • Ivan Pidbujpata
    То омоновці просто вже усталі бити біднорусів...
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