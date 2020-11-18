Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська. ВIДЕО

Лікарі рекомендують приймати вітамін Д, однією з функцій якого є регуляція імунної системи. У той же час вітамін слід приймати помірно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська у відео, опублікованому в Telegram-каналі "Коронавірус.Інфо".

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Відповідаючи на запитання, чи захищає від коронавірусу цибуля, часник і алкоголь, лікар зазначила: "Звичайно ж, не захищає".

"Справа в тому, що в цих речовинах дійсно містяться природні фітонциди ... Вони якимось чином можуть вплинути гіпотетично на концентрацію вірусу. Але, я ще раз повторюю, що це не панацея. А ось цибуля, часник і їжа, що містить гостре, вона надає інше сприятливу дію на організм - на судини, наприклад. Якби таке було, то думаю, знайшли б давним-давно речовину, фітонциди виділили ж, але вони не впливають на розвиток інфекційного процесу радикально. Тому що тяжкість перебігу інфекційного захворювання, ми вже говорили, залежить від багатьох речей. Ось ми сьогодні згадували дозу збудника, але в тому числі все залежить від реакції імунітету на цей збудник", - підкреслила Голубовська.

Водночас, лікарка зазначила, що при коронавірусі, як і при інших хворобах, які викликають важкий респіраторний синдром, саме імунна система викликає ураження легень, і не тільки легень.

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"Тому як вона відповість - це, в тому числі, генетично детерміноване. Від дози залежить і генетично детерміноване. Тому цибулю і часник - це взагалі добре для здоров'я так само, як гуляти, займатися спортом і харчуватися. Харчування має велике значення, збалансоване. Тому що люди повинні отримувати адекватну кількість всіх вітамінів. У нас дійсно дефіцит вітаміну Д у багатьох, а коли розвивається у них це захворювання, вони ще більше впадають в цей дефіцит, навіть у тих, у кого був рівень до хвороби нормальний, навіть якщо це легкий перебіг захворювання. А вітамін Д володіє багатьма функціями, в тому числі і функцією регуляції імунної системи, одна з них тільки. тому рекомендація багатьох країн світу - в комплексну терапію (в тому числі і профілактику) - внесено застосування вітаміну Д, якщо його бракує в організмі. Оскільки надлишок, у нас є випадки, що люди безконтрольно його п'ють ... надлишок теж шкідливий для організму. Скрізь повинна бути "золота середина", - підсумувала лікарка-інфекціоністка.