Тодуров звернувся до українців: "Одягніть ці чортові маски і носіть їх не знімаючи! Хворих вже нікуди класти". ВIДЕО
Про це директор Інституту серця, заслужений лікар України Борис Тодуров заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".
"На жаль, сьогодні хворіють усі. У нас дуже багато молодих пацієнтів, які перебувають у критичному стані. Серед цих молодих пацієнтів кілька вже померли в стінах нашої клініки, де є суперфахівці", - розповів Тодуров.
Лікар закликав українців суворо дотримуватися карантинних правил і носити маски.
"Не піддавайте себе додатковому ризику, одягніть ці чортові маски, якщо ви виходите на вулицю. Мийте руки, не ходіть в жодні громадські місця, ви піддаєте себе смертельному ризику", - наголосив Тодуров.
За його словами, в Україні вже немає місць для хворих на COVID-19.
"Якщо ви захворієте і у вас будуть ускладнення, вас нікуди буде покласти. Це вже не жарти. Сьогодні ховають людей в пластикових пакетах без панахиди і відправ. Це відбувається на кожному кроці, ви просто не бачите всієї драматичності цієї ситуації", - додав Тодуров.
Лікар також закликав не підходити близько до людей без маски.
"Не знімайте маски в громадському місці, особливо в транспорті. Якщо є можливість уникнути метро і транспорту, де багато людей, не ходіть туди", - просить медик.