Не реагуючи на скандали з чоловіком Колесником і "слугою народу" Халімоном генпрокурорка Венедіктова показує українцям, що топкорупція нікуди не поділася, - Соболєв. ВIДЕО

Нещодавно чоловік генпрокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник "запустив стартап", на який його дружина "з професійного боку" не відреагувала.

Про це йдеться у відео ексголови комітету ВР по боротьбі з корупцією Єгора Соболєва на youtube-каналі "Все про єдинорогів", інформує Цензор.НЕТ.

Соболєв коментує розслідування журналістки Bihus.info Марії Землянської, яка з'ясувала, що Денис Колесник звільнився з посади заступника начальника департаменту кіберполіції, отримав разову фінансову допомогу на 750 тис. гривень, а потім подав документи на конкурс на свою ж посаду і повернувся до роботи.

"Яка реакція на це генпрокурора? Така ж, як реакція президента. Бездіяльність. І це причина, чому топкорупція зберігається", - упевнений він.

Соболєв нагадав, що два місяці тому журналісти "Схем" повідомили: Офіс генпрокурора відмовив НАБУ у відкритті провадження за фактом повідомлення про те, що заступник голови фракції "Слуга народу" Павло Халімон нібито вимагав у керівника агропідприємства хабар 40 млн грн.

"Що сталося після цього? А нічого. Халімон залишився заступником глави "слуг народу", офіційним представником у Чернігівській області. Він зараз там більшість формує в обласній раді після місцевих виборів", - зазначив Соболєв.

За його словами, підтримка Володимира Зеленського на президентських виборах була пов'язана з надіями українців на припинення корупційних схем, але вони залишилися.

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"У результаті надії людей змінюються розчаруванням. Як видно з останньої соціології: знову починають зростати рейтинги політичних сил, які очолюються старими корупціонерами. Тому що люди говорять собі: а що, власне, змінилося - ті теж крали, але хоч щось робили, яка різниця?" - констатує Соболєв.