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Держава готова удвічі збільшити кількість місць для хворих на COVID-19, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський запевнив, що держава в разі необхідності готова збільшити вдвічі кількість ліжок для хворих на COVID-19, також збільшується кількість ліжок, оснащених централізованим киснем і концентраторами.

Про це глава держави повідомив у відео, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбук.

"Зараз існує 50 тис. ліжок для хворих на COVID-19. Сьогодні ми готові, у разі необхідності, оперативно збільшити цю кількість майже удвічі - до 91 тис. ліжок", - сказав президент.

Говорячи про забезпеченість ліжками з киснем, Зеленський зазначив, що за минулий тиждень додано 5 тис. ліжок із централізованим киснем і концентраторами. "У планах на цей тиждень ще кілька тисяч ліжок із киснем. Звісно, всім нам хотілося б, щоб і додаткові ліжка, і кисень нікому не знадобилися, але держава готова до будь-якого складного сценарію", - підкреслив він.

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Президент також нагадав, що додатково виділено майже 9 млрд грн для боротьби з COVID-19. "Це закупівля експрес-тестів, які отримають сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги, забезпечення киснем ліжок у стаціонарах усіх регіонів, придбання необхідного лабораторного обладнання. Відповідне рішення вчора підтримав парламент", - розповів Зеленський.

Топ коментарі

  • Raccoonenko
    Буба готов увеличить количество обещаний в два раза
  • belge
    Конечно, всем нам хотелось бы, чтобы и дополнительные койки, и кислородом никому не понадобился, но государство готово к любому сложному сценарию", - подчеркнул он

    Вова, ты про готовность ко всему, ещё в прошлом феврале пи34ел. Государство готово вдвое увеличить количество мест для больных COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4159
  • Uzer Uzer
    Государство готово вдвое увеличить количество мест для больных COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9691
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