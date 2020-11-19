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Степанов про чоловіка, який віддав кисень синові і помер: Головлікар лікарні повністю спростовує цю інформацію. ВIДЕО

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував поширену ЗМІ інформацію про чоловіка, який нібито помер від коронавірусу COVID-19 через те, що віддав свою порцію кисню синові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Давайте конкретно про цю історію. Йшлося про третю міську лікарню Білої Церкви. Ми розбираємося в кожному такому випадку, тому що за такими випадками в ЗМІ формується думка про систему охорони здоров'я, яка не перебуває у хорошому стані ... Головний лікар цієї лікарні повністю спростовує цю інформацію. Ця лікарня має 130 ліжок для хворих на COVID-19, з яких 84 ліжка обладнані киснем, і перебуває, по-моєму, 71 пацієнт в цій лікарні під киснем. Завтра у мене буде більше актуальної інформації", - підкреслив глава МОЗ.

Коментуючи загальну ситуацію в країні, Степанов зазначив: "У нас на ранок 18 листопада забезпечена киснем 23751 ліжко. На початок епідемії було до 3,5 тис. ліжок. Ми ставимо за мету спочатку 42 тис. ліжок з підведенням кисню і потім до 60 тис.".

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Раніше волонтерка Дана Ярова повідомила в соцмережах, що в COVID-лікарні в Білій Церкві нібито помер чоловік, який пожертвував свою частку кисню синові, також госпіталізованому з коронавірусом. Ярова заявила, що через брак кисню в лікарні пацієнтам дозволяють подихати киснем 15 хвилин на день.

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Просте питання: хто тобі, патологічному брехуну, повірить...?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    А это опровергнете?

    "Радіо Свобода"

    Влада України частину грошей з Фонду боротьби з COVID-19 перенаправили на ремонт доріг, а потім туди ж вирішили пустити і гроші, спрямовані на боротьбу з онкозахворюваннями.

    Понад 3,5 мільйони доларів спочатку були виділені на головну онкологічну лабораторію в країні, якій давно потрібен ремонт.
    Але замість лабораторії ремонтувати вирішили дороги.
  • Герхард
    Расскажи про хорошее ты.

    Бо те, кого ты выбрал, почему-то только нагло лгут.
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