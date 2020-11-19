Степанов про чоловіка, який віддав кисень синові і помер: Головлікар лікарні повністю спростовує цю інформацію. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував поширену ЗМІ інформацію про чоловіка, який нібито помер від коронавірусу COVID-19 через те, що віддав свою порцію кисню синові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

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"Давайте конкретно про цю історію. Йшлося про третю міську лікарню Білої Церкви. Ми розбираємося в кожному такому випадку, тому що за такими випадками в ЗМІ формується думка про систему охорони здоров'я, яка не перебуває у хорошому стані ... Головний лікар цієї лікарні повністю спростовує цю інформацію. Ця лікарня має 130 ліжок для хворих на COVID-19, з яких 84 ліжка обладнані киснем, і перебуває, по-моєму, 71 пацієнт в цій лікарні під киснем. Завтра у мене буде більше актуальної інформації", - підкреслив глава МОЗ.

Коментуючи загальну ситуацію в країні, Степанов зазначив: "У нас на ранок 18 листопада забезпечена киснем 23751 ліжко. На початок епідемії було до 3,5 тис. ліжок. Ми ставимо за мету спочатку 42 тис. ліжок з підведенням кисню і потім до 60 тис.".

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Раніше волонтерка Дана Ярова повідомила в соцмережах, що в COVID-лікарні в Білій Церкві нібито помер чоловік, який пожертвував свою частку кисню синові, також госпіталізованому з коронавірусом. Ярова заявила, що через брак кисню в лікарні пацієнтам дозволяють подихати киснем 15 хвилин на день.