Новини Відео

"Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку України", - Зеленський. ВIДЕО

5 587121
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що держава у свою чергу зробить все, щоб нова реальність для креативної індустрії була комфортною, а умови максимально сприятливими.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив у вітальному слові для IV щорічного Міжнародного форуму "Креативна Україна".

"Креативна економіка повинна стати пріоритетом стратегічного розвитку України. Для цього у нас є талановиті люди, унікальний культурний ресурс, у нас є спадщина. Зараз креативні індустрії нагадують Фенікса, який відроджується з попелу: повстає оновленим, молодим, сильним і адаптованим до нового життя і до нової реальності", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що держава у свою чергу зробить все, щоб нова реальність для креативної індустрії була комфортною, а умови максимально сприятливими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економіст Вернівський про нову стратегію президента: 120 млрд дол. інвестицій у житловий фонд - маячня повна, 50 млрд в агросектор - фантазії

Топ коментарі

  • abc123
    Это было бы смешно, если бы не было так страшно.
  • wake up-UA
    "Креативная экономика должна стать приоритетом стратегического развития Украины", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5542
  • Vadym Tsyrkalyuk
    95 квартал приоритет СТРАТЕГИЧЕСКОГО развития? будем клоунов выпускать вместо товара
    походу он совсем того
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини