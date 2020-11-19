Новини Відео • Коронавірус і карантин

У Путіна запідозрили коронавірус через кашель на нараді. ВIДЕО

17 48073
У Росії заговорили про зараження коронавірусом президента Росії Володимира Путіна після того, як він розкашлявся під час наради щодо ситуації з коронавірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з наради наводить російський ресурс у своєму телеграм-каналі.

Також читайте: Демограф Ракша про масштаби COVID-19 у РФ: за квітень-жовтень надлишкова смертність 165 тис. осіб. Листопад може стати рекордним за смертями з періоду голоду 1947 року

Після поширення відео журналісти почали цікавитися, чи не підхопив Путін коронавірус, на що отримали відповідь від його прессекретаря Дмитра Пєскова, що здоров'я президента РФ "абсолютно нормальне".

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Може сканає швидче.
  • саша паламарчук
    Не підведи нас ***** вонюче!
  • Підлога Маккартні
    Не поможет, там еще 5 двойников у него))) Но есть надежда, что в бункере они нычкуются вместе У Путина заподозрили коронавирус после кашля на совещании - Цензор.НЕТ 7222
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини