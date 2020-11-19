У Путіна запідозрили коронавірус через кашель на нараді. ВIДЕО
17 48073
У Росії заговорили про зараження коронавірусом президента Росії Володимира Путіна після того, як він розкашлявся під час наради щодо ситуації з коронавірусом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з наради наводить російський ресурс у своєму телеграм-каналі.
Після поширення відео журналісти почали цікавитися, чи не підхопив Путін коронавірус, на що отримали відповідь від його прессекретаря Дмитра Пєскова, що здоров'я президента РФ "абсолютно нормальне".