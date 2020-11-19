Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті". ВIДЕО

Директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні-Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло повідомив, що його будинок обшукували сьогодні дві години, але в підсумку вилучили тільки жорсткий диск.

Про це він розповів у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Він розповів, що у нього вдома з самого ранку проходив обшук за участю співробітників поліції і СБУ на підставі постанови Голосіївського районного суду Києва від 2 листопада.

"Вони шукали документи, пов'язані зі спорудженням меморіалу Героїв Небесної сотні", - сказав Пошивайло.

За його словами, ситуація дивна, тому що будь-які документи, пов'язані з будівництвом меморіалу, проєктно-кошторисна документація, зберігаються у генпідрядника.

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"Музей не отримував ні усного, ні письмового запиту на надання такої інформації, і дивно, що все відбувається в такій формі", - заявив Пошивайло.

Також він додав, що у нього вдома обшукали все, що можна, і вилучили його приватний носій - жорсткий диск, на якому зберігає всю історію створення музею ще від громадської ініціативи Музей Майдану - Музей Свободи.

"І дуже дивно було, тому що це теж з одного боку не є законним, оскільки в постанові написано про вилучення документації, пов'язаної з фінансовою діяльністю, а електронні носії до кінця не є документацією", - сказав Пошивайло.

За його словами, обшук у квартирі тривав дві години.

"Я хотів юриста. Кажу:"Хлопці, у нас 30-ті роки?"А вони, напівжартома:"Тридцяті-тридцяті". Скрізь дивилися всі, нишпорили, все отримували ... і нічого не знайшли, крім приватного носія інформації", - розповів директор музею.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.