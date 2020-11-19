Житель Білої Церкви зірвав і спалив державний прапор із пам'ятника Небесній Сотні, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Білій Церкві (Київська область) поліція розшукала вандала, який зірвав прапор України з пам'ятника Героям Небесної Сотні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У поліцію надійшло повідомлення про те, що в ніч з 4 на 5 листопада у Парку Слави невідома особа пошкодила пам'ятник Героям Небесної Сотні - зірвала зі скульптури державний прапор України. Пам'ятник Героям Небесної Сотні у місті Біла Церква був встановлений у 2016 році на кошти громадських активістів та міських жителів. Автором роботи став білоцерківський скульптор, який був активним учасником Революції Гідності.

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В результаті слідчо-оперативні заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний місцевий житель, який неодноразово був судимий за скоєння майнових злочинів.

Зловмисник, перебуваючи в Парку Слави у стані алкогольного сп'яніння, зірвав Державний прапор біля інсталяції, присвяченої Героям Небесної Сотні, а потім його спалив.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Слідчі Білоцерківської поліції повідомили фігуранту про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

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