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Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплі, - прокуратура. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Військовослужбовця впіймали на продажу цивільній особі 2,4 г канабісу. Тепер його можуть посадити на термін від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері південного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

Підозрюваний - військовослужбовець Одеської окремої авіаційної ескадрильї.

"За даними слідства, цей військовослужбовець-контрактник організував у себе вдома виробництво і підготовку до продажу великої кількості особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено. 14.05.2020 правоохоронці задокументували факт збут ним цивільній особі 2,4 г канабісу", - сказано в повідомленні.


18 листопада вдома у військовослужбовця та його спільника провели обшуки та вилучили "речовину рослинного походження".

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Військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК і збираються відправити його під арешт.

Покарання за цією статтею - від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплі, - прокуратура 01

Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплі, - прокуратура 02
Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплі, - прокуратура 03

Топ коментарі

  • Roman Kovalyov
    Вот это "акулу преступного мира" поймали! Не позорились бы уже.
  • Maxim Ak-Murza
    На фото - бодилля. Тобто, якще вин таке "виростив" - посадить его по максимуму за тупость.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    С каких это пор канабис стал особо опасным наркотическим веществом?
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