Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплі, - прокуратура. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військовослужбовця впіймали на продажу цивільній особі 2,4 г канабісу. Тепер його можуть посадити на термін від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері південного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

Підозрюваний - військовослужбовець Одеської окремої авіаційної ескадрильї.

"За даними слідства, цей військовослужбовець-контрактник організував у себе вдома виробництво і підготовку до продажу великої кількості особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено. 14.05.2020 правоохоронці задокументували факт збут ним цивільній особі 2,4 г канабісу", - сказано в повідомленні.





18 листопада вдома у військовослужбовця та його спільника провели обшуки та вилучили "речовину рослинного походження".

Читайте також: Українець намагався в баку автомобіля вивезти в Росію 11 кг наркотиків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК і збираються відправити його під арешт.

Покарання за цією статтею - від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



