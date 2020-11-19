Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплі, - прокуратура. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє пресслужба спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері південного регіону, інформує Цензор.НЕТ.
Підозрюваний - військовослужбовець Одеської окремої авіаційної ескадрильї.
"За даними слідства, цей військовослужбовець-контрактник організував у себе вдома виробництво і підготовку до продажу великої кількості особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено. 14.05.2020 правоохоронці задокументували факт збут ним цивільній особі 2,4 г канабісу", - сказано в повідомленні.
18 листопада вдома у військовослужбовця та його спільника провели обшуки та вилучили "речовину рослинного походження".
Військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК і збираються відправити його під арешт.
Покарання за цією статтею - від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.