"Дайте працювати!": Львівські ресторатори без штанів записали звернення до влади. ВIДЕО
Відеозвернення до влади вони опублікували в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
В акції взяли участь власник мережі "Майстерня карамелі" Андрій Дзюбан, власник кав'ярень "Світ кави" Маркіян Бедрій, співвласник Театру пива "Правда" Юрій Заставний, ресторатор Вардкес Арзуманян і засновники "Холдингу емоцій! Fest" Андрій Худо та Юрій Назарук.
Вони вважають, що карантин "вб'є бізнес", залишивши їхніх співробітників без роботи, але не допоможе зупинити пандемію.
Ресторатори вимагають почати "реально, а не показово" контролювати дотримання санітарно-епідеміологічних вимог.
"Ми проти безглуздих і показових рішень. Якщо необхідно - вводьте локдаун. По-справжньому: закривайте все і на зрозумілий термін", - заявили ресторатори.
Вони підкреслюють, що, поки на вихідних закриті ресторани і кафе, тисячі людей відвідують супермаркети, їздять в автобусах і метро без жодного контролю.
"Ви вже залишили нас без штанів. Ми не дамо зробити це з тисячами наших людей", - підсумували учасники акції.