"Дайте працювати!": Львівські ресторатори без штанів записали звернення до влади. ВIДЕО

Представники ресторанного бізнесу зі Львова закликали владу скасувати карантин вихідного дня і або дозволити їм працювати без обмежень, або ввести по всій країні повний локдаун на 2-3 тижні.

Відеозвернення до влади вони опублікували в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

В акції взяли участь власник мережі "Майстерня карамелі" Андрій Дзюбан, власник кав'ярень "Світ кави" Маркіян Бедрій, співвласник Театру пива "Правда" Юрій Заставний, ресторатор Вардкес Арзуманян і засновники "Холдингу емоцій! Fest" Андрій Худо та Юрій Назарук.

Вони вважають, що карантин "вб'є бізнес", залишивши їхніх співробітників без роботи, але не допоможе зупинити пандемію.

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Ресторатори вимагають почати "реально, а не показово" контролювати дотримання санітарно-епідеміологічних вимог.

"Ми проти безглуздих і показових рішень. Якщо необхідно - вводьте локдаун. По-справжньому: закривайте все і на зрозумілий термін", - заявили ресторатори.

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Вони підкреслюють, що, поки на вихідних закриті ресторани і кафе, тисячі людей відвідують супермаркети, їздять в автобусах і метро без жодного контролю.

"Ви вже залишили нас без штанів. Ми не дамо зробити це з тисячами наших людей", - підсумували учасники акції.