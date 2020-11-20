Київський безпековий форум: Як захистити євроатлантичний курс України, Молдови, Білорусі та інших країн нашого регіону?. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

20 листопада о 12:00 відбудеться трансляція нової онлайн-дискусії Київського безпекового форуму "Як захистити євроатлантичний курс країн нашого регіону".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Головними темами цієї розмови стануть перемога проєвропейського політичного лідера Маї Санду на виборах президента Молдови та продовження громадянського спротиву білоруського суспільства проти режиму Лукашенка.

Як захистити європейські устремління України, Молдови, Білорусі та інших націй нашого регіону?

Чому не можна миритися з пасивністю України в регіоні і навіщо потрібна активна регіональна політика нашої держави?

Як об’єднати проєвропейські сили в регіоні?

Як разом протидіяти Росії?

Як посилити роль Заходу?

Учасниками дискусії будуть:

- Міхай Попшой, заступник голови парламенту Республіки Молдова;

- Оксана Сироїд, заступниця голови Верховної Ради України у 2014-2019 роках, співголова Львівського безпекового форуму;

- Аліна Полякова, президентка американського Центру аналізу європейської політики (CEPA);

- Арсеній Яценюк, голова Верховної Ради України у 2007-2008 роках, прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, голова Київського безпекового форуму;

- Данило Лубківський, заступник міністра закордонних справ України і дипломатичний радник прем’єр-міністра України у 2014-2016 роках, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну" і Київського безпекового форуму.

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