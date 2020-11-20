Проєкт "Без цензури": Зе-реванш. Як через імпотентність Зеленського недобитки Януковича переписують історію. ВIДЕО

Як регіонали та п'ята колона Кремля хочуть скасувати Революцію Гідності? Чому їм це дозволяють Зе-влада і навіть ті, кому Євромайдан подарував їхні посади?

І чи справді це зборище реваншистів має шанси обнулити Революцію? Дивіться у новому і, як завжди, безжальному випуску "Без цензури" із Богданом Буткевичем.

Якщо ви думали, а що ласа до жорстокого символізму російська п'ята колона викине напередодні річниці Революції Гідності, то ось воно!

ДБР на замовлення Андрія Портнова й Рената Кузьміна відкрило кримінальне провадження щодо державного перевороту під час Майдану! А ще - СБУ прийшла із обшуками в Музей Революції Гідності.

То що ж сталося? Що відбувається з Музеєм Революції Гідності?

Як головний правник Януковича - Андрій Портнов - із дозволу влади - вкотре харкнув в обличчя всій патріотичній частині суспільства? Та чому реваншисти та ексрегіонали приречені на провал і знову програють?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - тільки факти.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Державне бюро розслідувань викликало на допит "організаторів Майдану" - Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка.

Допит заплановано в межах розслідування кримінальної справи про "скоєння державного перевороту", відповідно до заяви, яку подав нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

В.о. керівника Департаменту Офісу генпрокурора у "справах Майдану" Олексій Донський стверджує, що "зради" тут немає. За його словами, прокуратура не бачить у цій справі жодних юридичних перспектив. Але через недосконалість кримінально-процесуального кодексу в редакції 2012 року зобов'язана розслідувати будь-яку інформацію заявника (в даному випадку - Кузьміна. - Ред.) і допитати свідків.

Також правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.