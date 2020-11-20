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Лікування одного хворого на COVID-19 коштує 38 тис. грн, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в середньому лікування хворого на коронавірус коштує 38 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у прямому ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Якщо ми зараз говоримо, скільки в середньому коштує лікування одного хворого, то це 38 тисяч грн. Це не рахуючи хворого, що перебуває в реанімаційному відділенні, оскільки в реанімації хворі набагато важчі", - розповів він.

Ляшко зазначив, що зараз Національна служба здоров'я України дещо інакше оплачує цей тариф.

"Вона оплачує спочатку 1,2 млн грн для підготовки лікарні, щоб лікарня закупила лікарські засоби, які повинні використовуватись для лікування, і надалі платить 170 тис. грн на медичну бригаду, біля якої прив'язані як медичні працівники, так і певне медичне обладнання, яке має використовуватися", - пояснив Ляшко.

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Топ коментарі

  • Anatoliy A 006b9dda
    Брат переболел со всей семьей из пяти человек. Государству это обошлось 0 гривен 00 копеек. Ему+ооочень дорого. Зеленые твари совсем врут не стесняясь и воруют не скрываясь
  • 18c49ed2
    Лечение одного больного COVID-19 обходится в 38 тыс. грн, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7444
  • Виктор Соколенко 006819fd
    Мєні не можно хворіти-пенсія 3100гр,хату/хатинку ніхто нє купить,ваз уже продав щоб віликувати жінку(два роки тому),маю пса щоб сплатити за газ.Лечение одного больного COVID-19 обходится в 38 тыс. грн, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4779
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