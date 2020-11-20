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Венедіктова відзвітувала про розслідування справ Майдану: оголосили про підозру 26 правоохоронцям, трьом суддям і восьми цивільним особам. ВIДЕО

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Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла про результати розслідування справ Майдану.

Про це вона заявила у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, повідомлено про підозру 37 особам. Також прокурори Департаменту у справах Майдану Офісу Генпрокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 60 кримінальних паровадженнях, що охоплюють понад 4300 епізодів правопорушень.

Також Генпрокурор повідомив, що оголосили про підозру 26 правоохоронцям, серед яких 2 прокурори і 10 слідчих; 3 суддям; 8 цивільним особам.

За її словами, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, зокрема, колишньому президенту України Віктору Януковичу за підозрою в узурпації влади.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Ира, а ваш муж будет ежеквартально увольняться, получать матпомощь и восстанавливаться на должности или помесячно?
  • Andriy Kalnyshevsky
    и сняли арест с Януковича. Не забываем ваше главное достижение.
  • Паровоз на Соломенке
    объявили о подозрении 26 правоохранителям, в числе которых 2 прокурора и 10 следователей; 3 судьям; 8 гражданским лицам - всех приговорить заочно и насыпать соли на хвост, гражданских можно посадить Венедиктова отчиталась о расследовании дел Майдана: объявили о подозрении 26 правоохранителям, трем судьям и восьми гражданским лицам - Цензор.НЕТ 4095
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