"Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею СБУ в Києві відбувся пікет на знак протесту проти обшуків у Національному меморіальному комплексі Героїв Небесної Сотні-Музею Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Організатором акції протесту виступили представники наукової спільноти.

"Обшук 19 листопада в Музеї Революції Гідності і квартирі директора - прояв зневаги до цінностей, за які виходили люди на Майдан, і провокація з боку правоохоронних служб та спроба дискредитації українських сил з подальшими діями реваншу. Ніхто не може принижувати українські інтереси, за які виходили люди і захищали свої життя, ніхто не має права дискредитувати цю сторінку нашої історії, і ніхто не змириться зі свавіллям влади і безглуздими методами залякування людей шляхом обшуків", - заявили організатори акції.

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"Нас обурює форма отримання інформації, яка є у відкритому доступі. Ми надали вчора кілька папірців, які могли відправити поштою, якби був запит. Деталей кримінального провадження ми не знаємо, нам ніхто про нього не повідомляв", - розповів директор Національного меморіального комплексу героїв Небесної Сотні-Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

"Судову ухвалу про обшуки прийняла одіозна суддя Голосіївського райсуду Тетяна Шевченко, яка відкривала справи і засуджувала активістів Майдану. Це конфлікт інтересів, тому що вона вже упереджено ставиться до цієї теми. Ми з подивом побачили в постанові пропозицію про якусь змову невстановлених посадових осіб, про зникнення 11 млн, які були офіційно перераховані два роки тому відповідно до чинного законодавства на підставі проведеної відкритої закупівлі, на підставі тендера, який пройшов з втручанням Антимонопольного комітету, який визначив переможцем того, хто посів друге місце. Була перерахована ця сума авансом на підставі постанови Кабміну. ​​Ланцюжок, де є ці кошти, повністю зрозумілий і правоохоронні органи це знають. Вони містяться на рахунку генпідрядника, на них закуплено матеріали, зокрема дерева і білий граніт. Вони є в проєктній документації", - зазначив він.

Пошивайло нагадав, що музей досі не може розпочати будівництво через арешт алеї Героїв Небесної Сотні, а його співробітники неодноразово порушували це питання і питання збереження закуплених матеріалів.

До мітингувальників і журналістів вийшов глава СБУ по Києву і області Олег Головаш. Він запевнив у своїй прихильності ідеалам Революції Гідності. Однак зазначив, що закуплені липи привезені з Італії, а граніт з США і у відомстві перевірить проходження цих матеріалів через митницю.















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.