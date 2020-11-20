Двоє місцевих депутатів на "Гелендвагені" штурмували сходи ґанку багатоповерхівки на Львівщині. ВIДЕО

Місцеві депутати від "ЄС" Пущак і Жидачек намагалися на позашляховику Mercedes G 500 заїхати по сходах під самий під'їзд багатоповерхівки в Путостомитах. Коли машина нарешті вилізла по сходах, виявилося, що в ній неможливо відкрити двері.

Відео інциденту опублікував у Фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як позашляховик намагається піднятися по сходах під самі двері під'їзду. Коли машина долає перешкоду, виявляється, що огорожа заблокувала двері, і вийти з автомобіля не можна. Водієві доводиться здати назад. З автомобіля виходять люди і знімають з нього номери.

"Поліція, звичайно, притягнула до відповідальності та оштрафувала цих двох не сповна розуму, прости Господи, депутатів, але тут, мені здається, потрібна також допомога психіатра. До речі, вони не діти. Одному 34 роки. Другому - 36", - написав Геращенко.

За даними видання Zaxid.net, таким незвичайним чином новообраний місцевий депутат від "ЄС" Микола Пущак доставив додому свого колегу Андрія Жидачека.

"На правах анонімності один із жителів розповів, що крім Андрія Жидачека, в автомобілі був його однопартієць, депутат місцевої ради Солонківської ОТО Микола Пущак. Жидачек вже зв'язався з мешканцями і визнав свою провину. Він пообіцяв відновити знищені сходи, а також придбати п'ять вогнегасників або камери спостереження як моральну компенсацію за шкоду, тому жителі в поліцію заяв не писали", - стверджує видання.

Пущак заперечує свою причетність до інциденту.

"Я не розумію, про що йдеться", - сказав він журналістам.

За даними Zaxid.net, автомобіль Mercedes G 500 із номером ВС0900ВС зареєстровано на Пущак Любов Михайлівну 1958 року народження, родичку депутата.