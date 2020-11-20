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Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів. ВIДЕО

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Під будинком лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка в Козині напередодні річниці Революції Гідності відбувся мітинг. У п'ятого президента заявляють про те, що це була проплачена акція

Про це повідомляє ветеран АТО, депутат Київради Олександр Погребиський. Відповідне відео він опублікував у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Один із хлопців подумав, що спілкується із замовниками акції, і показав повідомлення, в якому зазначалося, що за участь в "акції" готові платити 250 гривень.

Під будинком Порошенка акція протесту. В ЄС заявили про участь платних провокаторів 01

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Під будинком Порошенка акція протесту. В ЄС заявили про участь платних провокаторів 02

"Два автобуси масовки нагнали в Козин. Сьогодні тут збирається мітинг за гроші. Вони не їдуть до Рената Кузьміна, вони не їдуть до Зеленського питати, чому руйнується армія. Вони йдуть на замовлення за гроші до дому Порошенка, щоб переключити увагу", - зазначає Погребиський.

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    Как только всплывает очередная афера, попадается на взятках или воровстве очередной "слуга народа", Зеленский вытягивает портновский конспект и начинает туманно намекать на "госпереворот на Майдане".Происходит смена информационных акцентов и реальные преступления власти отходят с линии внимания. Законность постмайдановской власти подтверждена решениями конституционного большинства Верховной Рады, актами проведения двух туров общенациональных выборов и целой чередой международных договоров. Признание этого всего незаконным - это прежде всего признание незаконным нынешней власти пришедшей к власти на основании решений "незаконной власти". Потому совет - давайте вернемся к коррупции власти, противодействию Зеленского и его окружения борьбе с коррупцией, разграблению бюджета, хищениям на таможне и в Госрезерве.
  • Утилизация ватников
    Возвращаемся в 2013 год. Вы нагнули Украину вместе, зебилы.
  • 18c49ed2
    Власть тупых гопников во всей красе. Снова титушки. Все повторяется. Судьба Овоща Зелю и его холуев ничему не научила.
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