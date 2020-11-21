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На кордоні з Білоруссю у вантажівці з оселедцями виявлено контрабандних цигарок на 10 млн грн, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні в пункті пропуску "Дольськ" у вантажівці VOLVO, яка прямувала на в'їзд в Україну з Білорусі, прикордонники Луцького загону виявили велику партію контрабандних цигарок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

За документами, громадянин України перевозив оселедці, але, оглянувши вже перший ряд ящиків із цим товаром, прикордонники виявили, що вантажівка повністю завантажена тютюновими виробами.

На кордоні з Білоруссю у вантажівці з оселедцями виявлено контрабандних цигарок на 10 млн грн, - Держприкордонслужба 01

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На кордоні з Білоруссю у вантажівці з оселедцями виявлено контрабандних цигарок на 10 млн грн, - Держприкордонслужба 02

На кордоні з Білоруссю у вантажівці з оселедцями виявлено контрабандних цигарок на 10 млн грн, - Держприкордонслужба 03

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Після вивантаження та перерахунку встановлено, що 21-річний українець незаконно привіз із сусідньої країни 679 ящиків, де було майже 340 тис. пачок цигарок білоруського виробництва. Попередній розмір оцінки товару становить понад 10 млн грн.

Топ коментарі

  • Иванов Юрий 9255343a
    сначала таможенники "выращивают бычка" и позволяют за взятки возить контрабас....со временем "бычок" вырастает и его режут....
  • Alex Lodje
    На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5117
  • Fobos
    не повірю, що в нагляк таку партію віз..просто щось пішло не так..
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