Водій забув поставити Ford на стоянкове гальмо, той виїхав із парковки і потрапив у ДТП, - патрульна поліція Києва. ВIДЕО

У Києві водій автомобіля Ford повідомив в поліцію про викрадення свого автомобіля. Але пізніше з'ясувалося, що він забув поставити машину на стоянкове гальмо, та виїхала зі стоянки і викликала аварію.

Як повідомляє пресслужба київської патрульної поліції, випадок стався на проспекті Науки, передає Цензор.НЕТ. Власник залишив автомобіль біля магазину і відійшов у справах. Коли він повернувся і не виявив авто на місці парковки, викликав поліцію.

Патрульні, які прибули на місце події, отримали від чергового інформацію, що схожий автомобіль щойно спричинив ДТП з автомобілями Volkswagen та Alfa Romeo.

Як з'ясували патрульні, водій, імовірно, не поставив автомобіль на стоянкове гальмо. У результаті чого Ford вирушив у самостійну подорож проспектом і потрапив у ДТП.

Патрульні склали на водія Ford протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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