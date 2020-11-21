Новини Відео

Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану. ВIДЕО

6 09875
Ракета Falcon 9 в суботу успішно вивела на штатну орбіту науковий океанографічний супутник Sentinel-6A Michael Freilich.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер SpaceX.

"Виведення супутника підтверджено", - повідомила компанія.

Як зазначає Інтерфакс-Україна, запуск ракети із супутником був здійснений о 12:17 за часом Східного узбережжя США (19:17 за Києвом) з авіабази Ванденберг в штаті Каліфорнія.

Через 53 хвилини польоту космічний апарат Sentinel-6A Michael Freilich вийшов на полярну орбіту висотою 1,3 тис. км.

Він є частиною спільної програми NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) і Європейського космічного агентства (ESA) з відстеження рівня світового океану і збору даних про вплив глобального потепління на зміну берегових ліній. Апарат увійде до складу активного американо-європейського супутникового орбітального угрупування Copernicus з моніторингу довкілля.

Тим часом перший багаторазовий ступінь ракети Falcon 9 через 8 хвилин 20 секунд після старту повинен буде здійснити керовану вертикальну посадку на майданчику на базі Ванденберг.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Ракета SpaceX вывела на орбиту американо-европейский спутник для изучения океана - Цензор.НЕТ 6984
  • Серый Вовк
    От тебе и БАТУТ .... Ракета SpaceX вывела на орбиту американо-европейский спутник для изучения океана - Цензор.НЕТ 4142
  • Maxim Ak-Murza
    Тем временем в вЯЯличайшей космическо-энергетической дЯЯржаве - треть поголовья отправляет естественные нужды в дырку в земле.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини