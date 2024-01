Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер SpaceX.

"Виведення супутника підтверджено", - повідомила компанія.

Deployment of Sentinel-6 Michael Freilich confirmed pic.twitter.com/1ZsiSOyeaj

Як зазначає Інтерфакс-Україна, запуск ракети із супутником був здійснений о 12:17 за часом Східного узбережжя США (19:17 за Києвом) з авіабази Ванденберг в штаті Каліфорнія.

Через 53 хвилини польоту космічний апарат Sentinel-6A Michael Freilich вийшов на полярну орбіту висотою 1,3 тис. км.

Він є частиною спільної програми NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) і Європейського космічного агентства (ESA) з відстеження рівня світового океану і збору даних про вплив глобального потепління на зміну берегових ліній. Апарат увійде до складу активного американо-європейського супутникового орбітального угрупування Copernicus з моніторингу довкілля.

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 4 pic.twitter.com/eDrI5HSXaJ