Новини Відео • Репресії в Білорусі, Революція в Білорусі

Громадянин Білорусі Лукашук близько семи годин простояв навколішки біля посольства РБ у Києві. ВIДЕО

15 198171
Антон Лукашук виїхав із Білорусі кілька днів тому. 21 листопада він близько 7 годин простояв навколішки і в наручниках перед білоруським посольством у Києві на знак солідарності з репресованими співвітчизниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радыё Свабода.

За словами Лукашука, мета його акції - привернути увагу президента України Володимира Зеленського до беззаконня в Білорусі і попросити спростити перебування білоруських громадян в Україні.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anton Buchara (@buchara.prod)

Дивіться також: У Білорусі тисячі людей попрощалися з убитим активістом Бондаренком: "Ромо, ти герой!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік займався комп'ютерною графікою в Білорусі і був змушений виїхати через загрозу можливого кримінального переслідування, оскільки його персональні дані було оприлюднено - він співпрацював з одним із заборонених телеграм-каналів у Білорусі.

Лукашук звернувся до польського консульства в Україні за отриманням гуманітарної візи.

Зазначимо, що наразі білоруси можуть перебувати в Україні 90 днів упродовж шести місяців без реєстрації з можливим продовженням терміну перебування за наявності підстав.

Читайте також: Держдепартамент США попередив Лукашенка: настав час зупинити насильство

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Elvis2
    Форма протеста не креативная и унизительная. Метнул бы пару коктейлей или хотя бы что-нибудь взорвал,тогда б привлек внимание.
  • irenka ko
    Ганьба. Не треба було цього робити. Стояти на колінах - це кацапська скрєпа, навіщо ж хлопець так принижував себе.
  • Igor Lemke dd5e2437
    О то ви на колiнах і стоятимте ще десятки років ..!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини