Поліція Києва про штрафи за відсутність масок: Співробітники більше націлені на профілактичну роботу, а не покарання. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Співробітники поліції у складі мобільних груп, які здійснюють перевірку дотримання карантинних обмежень, насамперед націлені на проведення профілактичної роботи серед громадян. Такі перевірки проводять у громадських будівлях і громадському транспорті", - наголошується в повідомленні.
У межах профілактичних заходів правоохоронці роз'яснюють нові вимоги законодавства, підкреслюють необхідність не лише носіння засобів індивідуального захисту, а й правильного їх використання, а також роздають захисні маски тим, у кого їх немає.
"Тільки в разі, коли громадяни не реагуватимуть на зауваження поліцейських і відмовлятимуться від використання засобів захисту, правоохоронці в межах своєї компетенції та у відповідності зі службовими повноваженнями притягуватимуть таких правопорушників до відповідальності", - констатували в поліції Києва.
Нагадаємо, з 21 листопада в Україні набув чинності закон про штрафи за відсутність маски.