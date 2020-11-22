Виборці в Дніпрі фотографують бюлетені: поліція попереджає про кримінальну відповідальність. ВIДЕО

Станом на 12:00 у поліцію Дніпра надійшло 50 заяв і повідомлень, пов'язаних із порушенням виборчого процесу. Переважна більшість зареєстрованих повідомлень стосувалася фотографування бюлетенів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

Наразі слідчо-оперативні групи поліції перевіряють кожен факт фотографування і опитують причетних до цього осіб. Якщо під час розгляду буде встановлено, що виборець оприлюднив фото свого бюлетеня з відміткою про голосування, слідчі реєструватимуть такі факти в Єдиному реєстрі досудових розслідувань і відкриватимуть кримінальне провадження.

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Відповідно до статті 159 Кримінального кодексу України порушення таємниці голосування карається штрафом або обмеженням волі терміном до трьох років або позбавленням волі терміном до двох років.

Поліція попереджає: фото і відеофіксація виборчих бюлетенів, розголошення результатів волевиявлення є порушенням виборчого законодавства та передбачає кримінальну відповідальність.