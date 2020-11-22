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Виборці в Дніпрі фотографують бюлетені: поліція попереджає про кримінальну відповідальність. ВIДЕО

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Станом на 12:00 у поліцію Дніпра надійшло 50 заяв і повідомлень, пов'язаних із порушенням виборчого процесу. Переважна більшість зареєстрованих повідомлень стосувалася фотографування бюлетенів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

Наразі слідчо-оперативні групи поліції перевіряють кожен факт фотографування і опитують причетних до цього осіб. Якщо під час розгляду буде встановлено, що виборець оприлюднив фото свого бюлетеня з відміткою про голосування, слідчі реєструватимуть такі факти в Єдиному реєстрі досудових розслідувань і відкриватимуть кримінальне провадження.

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Відповідно до статті 159 Кримінального кодексу України порушення таємниці голосування карається штрафом або обмеженням волі терміном до трьох років або позбавленням волі терміном до двох років.

Поліція попереджає: фото і відеофіксація виборчих бюлетенів, розголошення результатів волевиявлення є порушенням виборчого законодавства та передбачає кримінальну відповідальність.

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Топ коментарі

  • Роман Бургарт
    Це особисте право громадянина - тримати в таємниці своє волевиявлення чи ні, а от держава зобов'язана зберігати таємницю з момента вкидання бюлетня в урну
  • pompiere
    Мудаки. Під керівництвом ще більших мудаків.
    Проблема не в тому, що фотографують, а в тому - для КОГО і для ЧОГО вони це роблять.

    Треба брати за горлянку цього КОГО і судити за те для ЧОГО.
  • Александр Васильевич 992d5c3f
    В Днепре, голоса скупает бандит и педофил краснов за 1500 грн. ЦИК, привет! Ваш пацан? Падали в Днепре хватает, как и везде. Клиент сдал сетку по скупке голосов - посмотрим на МВД, в доле они или нет.
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