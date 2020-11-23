У день голосування в дніпровських маршрутках можна було їздити за селфі на дільниці. ВIДЕО

Про акцію приватних перевізників у день повторного голосування за мера розповів представник департаменту міської ради Іван Васючков.

Чиновник зазначає: перевізники влаштували акцію з власної ініціативи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. Мовляв, щоб містяни мали можливість проголосувати.

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За словами голови обласної профспілки автоперевізників Михайла Тонконогого, їх змусили возити людей безкоштовно.

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"Буквально у вівторок буде конкурс на 22 маршрути. Всі інші, понад сотня, вони їздять по тимчасових договорах, і вони мають великі шанси ці маршрути втратити. На наступні 3 місяці буде інший перевізник, якщо якийсь перевізник щось не згодиться робити, що департамент їм вкаже", - зазначає Михайло Тонконогий.

За цей день, каже голова обласної профспілки, автоперевізники можуть втратити приблизно 500 тисяч гривень прибутку.

За словами юриста Вячеслава Шестірікова, така акція не порушує виборчого законодавства. Якщо ж десь буде повідомлено стосовно перевезень про агітацію та прив’язку до певного кандидата, і це повідомлення не буде оплачено з виборчого фонду, то це буде прямим порушенням.

Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулося повторне голосування на місцевих виборах. Мерів вибирають, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.

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