Новини Відео • Місцеві вибори-2020

У день голосування в дніпровських маршрутках можна було їздити за селфі на дільниці. ВIДЕО

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Про акцію приватних перевізників у день повторного голосування за мера розповів представник департаменту міської ради Іван Васючков.

Чиновник зазначає: перевізники влаштували акцію з власної ініціативи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. Мовляв, щоб містяни мали можливість проголосувати.

За словами голови обласної профспілки автоперевізників Михайла Тонконогого, їх змусили возити людей безкоштовно.

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"Буквально у вівторок буде конкурс на 22 маршрути. Всі інші, понад сотня, вони їздять по тимчасових договорах, і вони мають великі шанси ці маршрути втратити. На наступні 3 місяці буде інший перевізник, якщо якийсь перевізник щось не згодиться робити, що департамент їм вкаже", - зазначає Михайло Тонконогий.

За цей день, каже голова обласної профспілки, автоперевізники можуть втратити приблизно 500 тисяч гривень прибутку.

За словами юриста Вячеслава Шестірікова, така акція не порушує виборчого законодавства. Якщо ж десь буде повідомлено стосовно перевезень про агітацію та прив’язку до певного кандидата, і це повідомлення не буде оплачено з виборчого фонду, то це буде прямим порушенням.

Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулося повторне голосування на місцевих виборах. Мерів вибирають, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.

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Топ коментарі

  • irenka ko
    Наш нарід, шоб на халяву проїхатись у маршрутці і голяка б сфотографувався з бюлетенем. Це ж порушення і за це карають. Тоді навіщо провокують людей, не розумію.
  • БорисАльберкутович 36a43137
    Штраф и так есть - 5 лет под властью упырей. Не говоря уже о финансовых потерях.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    там трошечки не так (халяву дійсно обожнюють усі)))) але фото мало бути біля дільниці, щоб на ньому була "вивіска" і "халявщик" )))) ..тобто на вулиці, не в приміщенні (але ж любителі халяви такі дрібниці не вичитували і з впевненністю можно сказати що пробували фоткатися і на самій дільниці))))
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