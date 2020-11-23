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Одеські підприємці протестували проти "карантину вихідного дня", поліція почала провадження. ВIДЕО

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Підприємці промтоварного ринку "7-й кілометр" перекривали Овідіопольську дорогу під Одесою. Люди протестують проти "карантину вихідного дня".

За даними Суспільного, учасники акції скандували "Разом ми - сила", "Ні геноциду", "Ми хочемо працювати", передає Цензор.НЕТ.

За словами голови Всеукраїнської профспілки підприємців "Єдність" Ольги Костенко, люди вимагають відставки президента України, Кабінета Міністрів України та Верховної Ради.

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"Вони ухвалюють закони проти народу України та на його знищення. Вони є злісними ворогами народу. Жодних локдаунів", – пояснила Ольга.

Жінка оголосила безстрокове голодування, аби "відстояти право на працю".

Голова профспілки підприємців Книжкового ринку Сергій Гончарук побачив у соцмережах, що люди перекрили дорогу та вирішив підтримати мітингувальників.

"Люди хочуть, аби здійснювалося Конституційне право на працю. Люди хочуть працювати та заробляти гроші свої родинам . Ми насамперед виступаємо проти карантину "вихідного дня", – поділився Гончарук.

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Голова "Всеукраїнської професійної асоціації підприємців" Борис Емельдеш, назвав закриття ринків "свавіллям".

"Ми не розуміємо згідно з якими критеріями закриваються ринки та яку користь принесе "карантин вихідного дня". Я прошу і президента, і всі органи влади налагодити контакт із бізнесом, аби не змушувати нас виходити на вулицю. Ми виходимо, бо нас не чують та немає ніякого діалогу" , – пояснив Емельдеш.

Видання зазначає, що 14 листопада через "карантин вихідного дня" підприємці ринку "Київський" перекрили вулицю Академіка Глушка в Одесі.

"Поліцейські почали кримінальне провадження за фактом блокування транспортних комунікацій. Підставою для цього стало перешкоджання громадянами руху автотранспорту, що порушило його нормальну роботу на Овідіопольської дорозі", - повідомляють у пресслужбі поліції Одеської області.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.279 (блокування транспортних комунікацій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Топ коментарі

  • Віктор Степаненко
    " ... требуют отставки Президента ... " - Бачили очі , що вибирали - їжте , хоч повилазьте !
  • Дмитрий Шкицкий
    В своё время Меркель заявила шокирующую в своё время новость- "Ковидом переболеет 70% населения земли". Тогда все пересрались от такой большой цифры и не хотели верить. Сейчас очевидно, что она приуменьшила- все 90% переболеют. Поэтому запрещать нет никакого смысла- компенсировать затраты и тянуть карантин нет денег даже у богатых стран. Пусть каждый решает сам- ходить ему в места с большим скоплением людей или нет? Фишка в том, что не ходить, не представляется возможным. Нужно идти в магазин, нужно работать, нужно ездить в метро/маршрутках/автобусах. Так что к чему этот фарс с запретами?
  • Davidenko Katerina
    Ага, все отнять и поделить, как по Булгатову. Как бы я не относилась к олигархам, эти коммуняцкие призывы к "национализации" поражают своей тупостью и наивностью. Давайте ваше имущество национализируем под лозунгом борьбы с Ковидом? В доме больных поместим, на машине будем их транспортировать, ну а деньги со счетов пойдут на закупку лекарств. Согласны?
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