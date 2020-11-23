Одеські підприємці протестували проти "карантину вихідного дня", поліція почала провадження. ВIДЕО

Підприємці промтоварного ринку "7-й кілометр" перекривали Овідіопольську дорогу під Одесою. Люди протестують проти "карантину вихідного дня".

За даними Суспільного, учасники акції скандували "Разом ми - сила", "Ні геноциду", "Ми хочемо працювати", передає Цензор.НЕТ.

За словами голови Всеукраїнської профспілки підприємців "Єдність" Ольги Костенко, люди вимагають відставки президента України, Кабінета Міністрів України та Верховної Ради.

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"Вони ухвалюють закони проти народу України та на його знищення. Вони є злісними ворогами народу. Жодних локдаунів", – пояснила Ольга.

Жінка оголосила безстрокове голодування, аби "відстояти право на працю".

Голова профспілки підприємців Книжкового ринку Сергій Гончарук побачив у соцмережах, що люди перекрили дорогу та вирішив підтримати мітингувальників.

"Люди хочуть, аби здійснювалося Конституційне право на працю. Люди хочуть працювати та заробляти гроші свої родинам . Ми насамперед виступаємо проти карантину "вихідного дня", – поділився Гончарук.

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Голова "Всеукраїнської професійної асоціації підприємців" Борис Емельдеш, назвав закриття ринків "свавіллям".

"Ми не розуміємо згідно з якими критеріями закриваються ринки та яку користь принесе "карантин вихідного дня". Я прошу і президента, і всі органи влади налагодити контакт із бізнесом, аби не змушувати нас виходити на вулицю. Ми виходимо, бо нас не чують та немає ніякого діалогу" , – пояснив Емельдеш.

Видання зазначає, що 14 листопада через "карантин вихідного дня" підприємці ринку "Київський" перекрили вулицю Академіка Глушка в Одесі.

"Поліцейські почали кримінальне провадження за фактом блокування транспортних комунікацій. Підставою для цього стало перешкоджання громадянами руху автотранспорту, що порушило його нормальну роботу на Овідіопольської дорозі", - повідомляють у пресслужбі поліції Одеської області.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.279 (блокування транспортних комунікацій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.