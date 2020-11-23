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Проєкт "Без цензури": Хто проти Гідності? ВIДЕО

12 11941
Треш від пропаганди, покаяння від Іллі Ківи та плач дочки колгоспника на Ньюсвані - десь такою була річниця Революції Гідності на каналах Медведчука.

Марина Данилюк-Ярмолаєва подивилася хроніки цього інформаційного кілерства і... все одно сповнена оптимізму щодо майбутнього України!

Сьома річниця Революції минула в карантинному режимі, а ще - на інформаційному тлі новин про ДБР, яке розслідує провадження про державний переворот. А ще, звісно, - під нарікання російської пропаганди від телеканалів Медведчука на Євромайдан.

Чому не варто називати себе учасником "державного перевороту" навіть жартома? Як упирі паразитують на нашій державі? Хто насправді є войовничою меншістю в Україні? Та як російська пропаганда вичерпала сама себе?

Друзі, як гадаєте, чому українці недооцінюють зміни, які запустив Євромайдан?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - тільки факти.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Ось вам і якравий приклад різниці між УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ та узкім язиком.
    Українською- ГІДНІСТЬ, а кацапською- достоинство, яке ж самі узькомовні і "склоняют на всех падежах". Проєкт "Без цензури": Хто проти Гідності? - Цензор.НЕТ 6791
    Нахріна вам чужий язик, майте гідність, вчіть мову.
  • Maksim Perepelitca
    Це лише в кацапів , достоінство асоціюється з статевим органом Проєкт "Без цензури": Хто проти Гідності? - Цензор.НЕТ 3420 .. Тому що достоінство в них , по суті , таким і є . Яка країна таке і її достоінство . Проєкт "Без цензури": Хто проти Гідності? - Цензор.НЕТ 3420.
  • Alex Stierlitz
    Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
    скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
    Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
    ДУМАЙ-ТЕ!
    а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
    руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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