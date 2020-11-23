Проєкт "Без цензури": Хто проти Гідності? ВIДЕО
Марина Данилюк-Ярмолаєва подивилася хроніки цього інформаційного кілерства і... все одно сповнена оптимізму щодо майбутнього України!
Сьома річниця Революції минула в карантинному режимі, а ще - на інформаційному тлі новин про ДБР, яке розслідує провадження про державний переворот. А ще, звісно, - під нарікання російської пропаганди від телеканалів Медведчука на Євромайдан.
Чому не варто називати себе учасником "державного перевороту" навіть жартома? Як упирі паразитують на нашій державі? Хто насправді є войовничою меншістю в Україні? Та як російська пропаганда вичерпала сама себе?
Друзі, як гадаєте, чому українці недооцінюють зміни, які запустив Євромайдан?
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