Проєкт "Без цензури": Хто проти Гідності? ВIДЕО

Треш від пропаганди, покаяння від Іллі Ківи та плач дочки колгоспника на Ньюсвані - десь такою була річниця Революції Гідності на каналах Медведчука.

Марина Данилюк-Ярмолаєва подивилася хроніки цього інформаційного кілерства і... все одно сповнена оптимізму щодо майбутнього України!

Сьома річниця Революції минула в карантинному режимі, а ще - на інформаційному тлі новин про ДБР, яке розслідує провадження про державний переворот. А ще, звісно, - під нарікання російської пропаганди від телеканалів Медведчука на Євромайдан.

Чому не варто називати себе учасником "державного перевороту" навіть жартома? Як упирі паразитують на нашій державі? Хто насправді є войовничою меншістю в Україні? Та як російська пропаганда вичерпала сама себе?

Друзі, як гадаєте, чому українці недооцінюють зміни, які запустив Євромайдан?

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