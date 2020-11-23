"Окопна війна": "Після того, як я покинув Росію і пробрався в Україну, на мене в Москві відкрили кілька кримінальних справ", - доброволець В'ячеслав Донгузов. ВIДЕО

У рубриці "Окопна війна" цього разу наша розмова відбувається з воїном ДУК "Правий сектор" 1-ї окремої штурмової роти, росіянином на псевдонім "Кадет".

В'ячеслав певний період часу проживав у Росії. Однак після початку Революції Гідності та бойових дії на сході України, перейшов наш державний кордон і почав воювати проти своїх колишніх співвітчизників, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

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Що його до цього спонукало?

Хлопець, коли був студентом одного із московських вишів, часто сперечався із своїми однокурсниками щодо подій в Україні. Він доводив, що в нас не їдять російськомовних дітей, не розпинають на хрестах. Оскільки В’ячеслав мав родичів в Україні, тому від них отримував безпосередню інформацію, тоді, як більшість москвичів були зомбовані своїми телеканалами і брехливою пропагандою.

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Одного разу, не витримавши морального тиску, він на вантажівках, які прямували з Москви в бік України, добрався до Сумської області, нелегально перейшов кордон в одному із місць. І чисто випадково був затриманий міграційною службою, яка поверталася на пункт пропуску з одним із нелегалів. Це був 2015 рік, ворота країни, яка воює з російським окупантом надалі були відчинені.

Далі були довгі дні розмов із працівниками СБУ і шлях в добровольчий підрозділ. Відтоді минуло п’ять років, як В’ячеслав воює з росіянами. Хоча тут буде правильніше написати, воює з російськими терористами, які перебувають на службі у їхнього ватажка Путіна.

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