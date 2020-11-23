Прикордонники не пустили в Україну російського режисера, який відвідував окупований Крим. ВIДЕО

Прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" відмовили в пропуску на територію України російському відеорежисеру, який раніше відвідував тимчасово окупований РФ Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Держприкордонслужби України.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Громадянин РФ, один з учасників знімальної групи, прибув учора до Борисполя авіарейсом зі Стамбула. Під час заходів контролю було встановлено, що він раніше незаконно відвідував тимчасово окупований Крим. З огляду на всі обставини, прикордонники відмовили іноземцю в перетині кордону, на три роки заборонили йому в'їзд до України і зворотним рейсом повернули назад", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку року виявлено майже 7000 фактів правопорушення в'їзду і виїзду на тимчасово окуповану територію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На кордоні з РФ затримали італійця з підозрілими грибами і "травичкою", - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж