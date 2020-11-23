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Прикордонники не пустили в Україну російського режисера, який відвідував окупований Крим. ВIДЕО

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Прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" відмовили в пропуску на територію України російському відеорежисеру, який раніше відвідував тимчасово окупований РФ Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Держприкордонслужби України.

"Громадянин РФ, один з учасників знімальної групи, прибув учора до Борисполя авіарейсом зі Стамбула. Під час заходів контролю було встановлено, що він раніше незаконно відвідував тимчасово окупований Крим. З огляду на всі обставини, прикордонники відмовили іноземцю в перетині кордону, на три роки заборонили йому в'їзд до України і зворотним рейсом повернули назад", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку року виявлено майже 7000 фактів правопорушення в'їзду і виїзду на тимчасово окуповану територію.

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Пограничники не пустили в Украину российского режиссера, посещавшего оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6624
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    "Нехай щастить!" !!!)))
  • Александр Бычик
    Надо пускать!
    Сколько лет дают за незаконное пересечение границы? На копростане - 5 лет!
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