Прикордонники не пустили в Україну російського режисера, який відвідував окупований Крим. ВIДЕО
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Прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" відмовили в пропуску на територію України російському відеорежисеру, який раніше відвідував тимчасово окупований РФ Крим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Держприкордонслужби України.
"Громадянин РФ, один з учасників знімальної групи, прибув учора до Борисполя авіарейсом зі Стамбула. Під час заходів контролю було встановлено, що він раніше незаконно відвідував тимчасово окупований Крим. З огляду на всі обставини, прикордонники відмовили іноземцю в перетині кордону, на три роки заборонили йому в'їзд до України і зворотним рейсом повернули назад", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від початку року виявлено майже 7000 фактів правопорушення в'їзду і виїзду на тимчасово окуповану територію.