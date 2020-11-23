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Глава патрульної поліції Жуков випробував на собі дію електрошокера: "Це було доволі неприємно". ВIДЕО

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Глава патрульної поліції Євген Жуков протестував дію електрошокера на собі і заявив, що весь час був притомний і міг вільного дихати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Керівник патрульної поліції України Євген Жуков випробував на собі дію електрошокера Taser. Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка паралізує правопорушника, але не заподіює небезпечних поранень", - йдеться в повідомленні.

Аваков опублікував відео, на якому Жуков демонструє на собі роботу електрошокера.

Жуков розповів, що Taser автоматично записує час, місце і тривалість кожного використання.

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"Сьогодні це безпечний спосіб зупинити правопорушника ... Використання Taser схвалило міністерство охорони здоров'я України", - зазначив керівник патрульної поліції.

"Це було доволі неприємно, але я цілий і здоровий, м'язи максимально скоротилися, але я весь час був притомний і міг вільно дихати. Як тільки Taser вимкнувся, неприємні відчуття минули", - сказав Жуков після того, як на ньому випробували електрошокер.

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Топ коментарі

  • Mr Vice President
    Маршал, ты не сравнивай себя, парня которого взяли в спецуру ВДВ и пересичного украинца. Я прекрасно помню какой процент ребят у меня с потока в школе в военомате получили СО0. Аж один тип с потока, где около 190 человек было.

    Давайте поробуем на ком-то менее здоровом, я вот к примеру знаю одного нарколыгу, котоый утвердил текущего министра авакова, давай на нем протестируем, но без этих двух попукаев и коврика
  • Eugen Mk
    Дебилы *ля (с)
  • Alexey Chernyavsky
    На Геращенко прверьте.
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