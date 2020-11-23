Глава патрульної поліції Жуков випробував на собі дію електрошокера: "Це було доволі неприємно". ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"Керівник патрульної поліції України Євген Жуков випробував на собі дію електрошокера Taser. Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка паралізує правопорушника, але не заподіює небезпечних поранень", - йдеться в повідомленні.
Аваков опублікував відео, на якому Жуков демонструє на собі роботу електрошокера.
Жуков розповів, що Taser автоматично записує час, місце і тривалість кожного використання.
"Сьогодні це безпечний спосіб зупинити правопорушника ... Використання Taser схвалило міністерство охорони здоров'я України", - зазначив керівник патрульної поліції.
"Це було доволі неприємно, але я цілий і здоровий, м'язи максимально скоротилися, але я весь час був притомний і міг вільно дихати. Як тільки Taser вимкнувся, неприємні відчуття минули", - сказав Жуков після того, як на ньому випробували електрошокер.