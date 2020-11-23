Глава патрульної поліції Жуков випробував на собі дію електрошокера: "Це було доволі неприємно". ВIДЕО

Глава патрульної поліції Євген Жуков протестував дію електрошокера на собі і заявив, що весь час був притомний і міг вільного дихати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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"Керівник патрульної поліції України Євген Жуков випробував на собі дію електрошокера Taser. Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка паралізує правопорушника, але не заподіює небезпечних поранень", - йдеться в повідомленні.

Аваков опублікував відео, на якому Жуков демонструє на собі роботу електрошокера.

Жуков розповів, що Taser автоматично записує час, місце і тривалість кожного використання.

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"Сьогодні це безпечний спосіб зупинити правопорушника ... Використання Taser схвалило міністерство охорони здоров'я України", - зазначив керівник патрульної поліції.

"Це було доволі неприємно, але я цілий і здоровий, м'язи максимально скоротилися, але я весь час був притомний і міг вільно дихати. Як тільки Taser вимкнувся, неприємні відчуття минули", - сказав Жуков після того, як на ньому випробували електрошокер.