Постраждалим від повеней на Буковині досі не виплатили компенсацію, - ЗМІ. ВIДЕО

У червні в Чернівецькій області була масштабна руйнівна повінь - підтоплено 51 населений пункт, 1750 житлових будинків, 3776 криниць, затоплено 819 підвалів, 3642 присадибні ділянки, пошкоджено 2818 га сільськогосподарських угідь.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на youtube-канал Чернівці LIVE.

"У жовтні місцеві топчиновники і президент Володимир Зеленський голосно заявили про те, що всі постраждалі від стихійного лиха на 100% отримали від держави компенсації. Але чи так це насправді? Жителі сіл Ревна і Стрілецький Кут Кіцманського району, які влітку опинилися в епіцентрі лиха, про компенсацію від влади нічого не чули", - сказано в описі до відео.

Нагадаємо, інтенсивні опади 22-24 червня призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинуло 4 людини. Загалом через негоду постраждали понад 250 населених пунктів в п'яти областях. Було підтоплено 7,5 тис. житлових будинків, зруйновано дороги і мости.

2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що всі постраждалі внаслідок стихійного лиха влітку цього року в Чернівецькій області отримали компенсацію від держави.

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