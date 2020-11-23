Українські високопосадовці - правоохоронці та військові - отримують мільйони при звільненні зі служби, - BIHUS.info. ВIДЕО

Українські високопосадовці - правоохоронці та військові - отримують сотні тисяч, а іноді і мільйони гривень при звільненні зі служби.

Про це йдеться в новому розслідуванні програми "Наші гроші з Денісом Бігусом", інформує Цензор.НЕТ.

Так, колишній начальник Управління держохорони Валерій Гелетей при звільненні в 2019 р. отримав 804 тис. грн;

колишній глава СБУ Василь Грицак - 1 млн 426 тис.;

ексначальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко - близько 1 млн 897 тис. грн;

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ексміністр оборони Степан Полторак при переведенні в 2018 р. його посади з військової служби на цивільну отримав 1 млн 925 тис. грн компенсації;

колишній глава Нацполіції Сергій Князєв - 2 млн 366 тис. грн;

колишній керівник Нацгвардії Юрій Аллеров - 2 млн 341 тис. грн.