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"Жахливий сморід, нічого не працює, простирадл немає. Українське спадщина погіршилася", - Поклонська про стан лікарень в окупованому Криму. ВIДЕО

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Колишня глава кримської окупаційної прокуратури, а нині депутатка російської Держдуми Наталія Поклонська розповіла про жахливий стан лікарень в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Поклонської "українська спадщина лише погіршилася".

"Якщо просто зайти в ту-таки євпаторійську, сакську, білогірську, бахчисарайську ви побачите, що там, та українська спадщина, якою всі обурюються, вона лише погіршилася. Ще гірше стало ... Запах в цій лікарні - це не лікарня пахне ... це жахливий сморід, нічого не працює, немає елементарних білих простирадл", - заявила Поклонська.

Читайте також: Прокуратура АРК оголосила Поклонській дві підозри за кількома статтями, також вона фігурує в низці розслідувань, за якими підозри не оголошувалися

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Топ коментарі

  • Alex Dev d4763325
    Это не вонь - это руский дух
  • des_104
    за шесть лет засрали так, что десятилетиями отмывать придётся.
  • Влад Курипко
    курва
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