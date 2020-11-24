"Жахливий сморід, нічого не працює, простирадл немає. Українське спадщина погіршилася", - Поклонська про стан лікарень в окупованому Криму. ВIДЕО

Колишня глава кримської окупаційної прокуратури, а нині депутатка російської Держдуми Наталія Поклонська розповіла про жахливий стан лікарень в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Поклонської "українська спадщина лише погіршилася".

"Якщо просто зайти в ту-таки євпаторійську, сакську, білогірську, бахчисарайську ви побачите, що там, та українська спадщина, якою всі обурюються, вона лише погіршилася. Ще гірше стало ... Запах в цій лікарні - це не лікарня пахне ... це жахливий сморід, нічого не працює, немає елементарних білих простирадл", - заявила Поклонська.

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