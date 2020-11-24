РФ продовжує поставляти озброєння на окуповані території Донбасу, - розвідка. ВIДЕО

Російська Федерація продовжує поставляти на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях озброєння та інше військове майно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, з початку листопада з території РФ залізничним та автомобільним транспортом через неконтрольовані Україною ділянки кордону до з’єднань і частин оперативного угруповання російсько-окупаційних військ завезено понад 2,5 тис. тонн пального.

Водночас противником серед особового складу з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів і населення тимчасово окупованої території розповсюджується неправдива та викривлена інформація про можливість "масштабного наступу" підрозділів Об’єднаних сил.

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