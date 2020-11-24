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Через 8-10 днів після початку клінічних проявів COVID-19 пацієнт уже не заразний, - експерт МОЗ Дубров. ВIДЕО

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Хвора на коронавірус людина через 8-10 днів після прояву симптомів уже не є заразною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram "Коронавірус.Інфо", про це повідомив експерт Міністерства охорони здоров'я Сергій Дубров.

"COVID-дослідження свідчать, що через 8-10 днів після початку клінічних проявів COVID-19 пацієнт уже не є заразним, навіть якщо під час ПЛР-тестування виявляють фрагменти вірусу", - зазначив Дубров.

За словами експерта, 10 днів - це вже той термін, коли можна говорити, що перехворіла людина не є контагіозною (заразною. - Ред.).

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Топ коментарі

  • Fjall_Raven
    если поциент умер через 11-12 дней после первых проявлений ковид, то нужно ли его тогда хоронить в чёрном полиэтиленовом мешке, при условии если родственники и знакомые, пришедшие на похорона, соблюдают между собой предписанную дистанцию и носят маски?
  • Владэк
    Кто что хочет - тот то и говорит... Главное - уверенно и с важным видом...
  • LIV LIV
    По моему, этот вброс для того, чтобы как-то прикрыть подозрительно быстрое выздоровление Зели. Как с Оманом, долго думали как отмазать, потом что-то промычали.
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