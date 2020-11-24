Через 8-10 днів після початку клінічних проявів COVID-19 пацієнт уже не заразний, - експерт МОЗ Дубров. ВIДЕО

Хвора на коронавірус людина через 8-10 днів після прояву симптомів уже не є заразною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram "Коронавірус.Інфо", про це повідомив експерт Міністерства охорони здоров'я Сергій Дубров.

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"COVID-дослідження свідчать, що через 8-10 днів після початку клінічних проявів COVID-19 пацієнт уже не є заразним, навіть якщо під час ПЛР-тестування виявляють фрагменти вірусу", - зазначив Дубров.

За словами експерта, 10 днів - це вже той термін, коли можна говорити, що перехворіла людина не є контагіозною (заразною. - Ред.).

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