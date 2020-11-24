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Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Спецпризначенці Військової служби правопорядку пройшли поглиблений курс підготовки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Владислава Назаркевича для АрміяInform.

"Це поглиблений курс охорони особливо важливих персон, – розповідає заступник начальника Навчального центру Військової служби правопорядку у Львові майор Олександр Борщевський. – Ми проводили його з колегами – інструкторами військової поліції армії Литви. Курс включає модулі "Виживання і дії в екстремальних умовах", "Кінологія", "Поглиблена топографія", "Поведінка в полоні", "Взаємодія з гелікоптером". Триває він місяць. Пройшли його 16 офіцерів підрозділів спецпризначення Військової служби правопорядку ЗСУ".

Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах 01
Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах 02

Навчання включало три етапи: теорія, практичні заняття і завершальна польова фаза, яка є іспитом для слухачів. Її проводили на полігоні, в умовах дикої природи. Інструктори вже не навчали й не підказували, а тільки оцінювали дії слухачів. За сценарієм, на завершальному етапі слухачі курсу мали опинитись у тилу противника та зустріти там "особливо важливу персону" - наприклад, військовополоненого, громадянина, якому загрожує небезпека, інформатора.

Завдання групи на цьому етапі – непомітно вийти на зустріч з VIP-персоною у визначене місце. Далі – начебто противник виявляє спецпризначенців і важливу персону та бере їх у полон.

"Під час модуля "Поведінка в полоні" навчаємо слухачів поводитися так, аби залишитись живими і при цьому видати якомога менше секретів, – каже керівник групи українських інструкторів. – Здійснити втечу, отримати важливу для себе інформацію навіть у полоні. Тематика модулю включає всі ці та інші необхідні знання і навички".

Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах 03

Вже "у полоні", з мішком на голові, без верхнього одягу, слухачі мають застосувати все, чого навчилися. Одне із завдань – за лічені секунди побачити карту, виокремити найважливіші позначки та запам’ятати їх.

"Кожний військовослужбовець вивчає під час своєї кар’єри топографію. Однак спецпризначенцю цих загальних знань замало, – продовжує керівник групи українських інструкторів. – На модулі "Поглиблена топографія" ми навчаємо більшого. Ці навички допомагають слухачам дуже швидко бачити найважливіше на картах та краще орієнтуватися на місцевості".

Далі за сценарієм – втеча з полону

"Усі розуміють, що втікачі не будуть мати ані взуття, ані верхнього одягу, ані їжі, ані грошей, – каже один з інструкторів курсу. – Але є достатньо способів, аби знайти собі таку-сяку одежу. І ми розповідаємо на заняттях про кожен із них. Далі вже справа слухача, що саме обрати, аби одягнутися. Так і зі взуттям. Його, до речі, можна зробити навіть з пластикових пляшок".

На цьому етапі слухачі мають застосовувати всі знання, здобуті під час модуля "Виживання і дії в екстремальних умовах".

Декілька днів слухачі жили на лоні природі. Облаштовували місце для ночівлі, фільтрували брудну воду для пиття, використовуючи мох, пісок та вугілля, шукали їжу.

Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах 04
Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах 05

Ще один цікавий момент – долання водної перешкоди. Слухачі робили пліт і весло для греблі. Також групам довелося ще й тікати від переслідування противника з використанням службових собак.

"Протистоянню службовим собакам присвячений модуль "Кінологія", – каже керівник групи українських інструкторів. – Головний його принцип – знати всі прийоми з арсеналу кінологів і їхніх псів. І тоді пробувати використати їхні найслабші місця, аби заплутати слід чи перемогти собаку у сутичці".

Наприкінці вишколу слухачі мали вийти на місце зустрічі з гелікоптером та евакуюватися за допомогою системи "Канат 1".

Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах 06

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Топ коментарі

  • Igor L
    Маячня якась! Який спецназ? Кого спецназ? Чому вони з мішками на головах? Керівництво військової служби правопорядку потрібно звільнити та примусово лікувати від ідіотизму!
  • morbius2014
    Тобто основна стратегія нинішньої Зебільної влади це здача в полон.
  • Алекс Мышкевич
    Згода, треба тренуватись допитувати сепарів у їх тилу.
    Із досвіду американського спецназу, найдієвіший метод - мотузочка на голову і тихенько закручувати її на палочку
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