Чернігівські прикордонники зупинили біля кордону з Росією вантажівку з 800 незаконно зрубаними сосонками. ВIДЕО

Вантажний автомобіль з 800 нелегально вирубаними молодими соснами затримали на ділянці відділу прикордонної служби "Гірський" Чернігівського загону в Чернігівській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.

"Прикордонний наряд за декілька кілометрів від кордону зупинив автомобіль Renault для перевірки законності перебування в межах контрольованого прикордонного району. За кермом вантажівки української реєстрації був житель прикордоння. За лобовим склом кабіни транспортного засобу красувалися синьо-жовті прапорці, а на дверях виднілися смуги російського триколора. Водій вантажівки повідомив правоохоронцям, що перевозить лісопродукцію, але жодних дозвільних документів для перевірки надати не зміг. Під час огляду транспортного засобу виявилося, що закритий причіп заповнений соснами. Всього там було 800 молодих хвойних дерев без необхідних маркувань", - сказано в повідомленні.

Сосни вилучили представники Національної поліції, вирішується питання про початок кримінального провадження за ст.246 "Незаконне вирубування або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу" Кримінального кодексу України.

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"Слід зауважити, що нелегальні махінації з новорічними деревами цього року зафіксовано досить рано - за тиждень до початку календарної зими", - зазначили в Держприкордонслужбі.